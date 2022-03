The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.03.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2022 ISIN Name AU000000SXY7 SENEX ENERGY LTD SE0009889595 SENSEC HOLDING AB US25278XAL38 DIAMONDB.EN. 19/24