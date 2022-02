The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.02.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2022 ISIN Name BMG5454H1135 LERADO FIN.GRP CO. HD-,5 US14862Q1004 CASTLIGHT HEALT.B DL-0001 XS1860216909 PRO.HLDG 264 18/23 REGS ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW