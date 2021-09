The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.09.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.09.2021 ISIN Name CA64128F1099 NEVADA COPPER CORP. DE000HLB4YY7 LB.HESS.-THR. PF. 22 IT0001063210 MEDIASET S.P.A. EO 0,52 USX3R81EAA80 HUNGARY 21/31 REGS USX3R81EAB63 HUNGARY 21/51