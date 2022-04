The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.04.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.04.2022 ISIN Name CA05478T1084 AZINCOURT ENERGY CA62849F1018 MYDECINE INNOVAT.GRP DE000A3E5ES0 BIOTEST AG ST O.N.Z.VERK. DE000A3E5ET8 BIOTEST AG VZ O.N. Z.VERK FR0004050300 GROUPE OPEN S.A. US46647PAD87 JPMORGAN CHASE 17/23 FLR US46647PAE60 JPMORGAN CHASE 17/23 FLR