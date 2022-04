The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.04.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.04.2022 ISIN Name CA3795811015 GLOBEX DATA LTD. CA64051V1058 NEONMIND BIOSCIENCES INC. CH0012280076 STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 US2537483057 DIFFUSION PHARMA. DL-,001 XS1433454243 SCF CAPITAL 16/23 REGS XS1577961516 GTLK EUROPE 17/24 XS1713473608 GTLK EUROPE 19/25 XS2010027451 GTLK EU.CAP. 21/29 XS2010044381 GTLK EU.CAP. 19/26 XS2131995958 GTLK EU.CAP. 20/27 XS2249778247 GTLK EU.CAP. 20/28 REGS XS2325559396 SCF CAPITAL 21/28 REGS