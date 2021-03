The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.03.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.03.2021 ISIN Name CA53044R1073 LIBERTY DEFENSE H US16944W1045 CHINA DIST.ED.HLDGS ADR/4 XS1918788255 OPDENERGY 18/24 FLR REGS XS1918789816 OPDENERGY 18/24 FLR REGS