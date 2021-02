The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.02.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2021 ISIN Name AU000000AEB3 AFFINITY ENERGY+HLTH LTD. CA53014U1066 LIBERO COPPER+GOLD CORP. KYG563801011 LONGHUI INTL HLDGS S US8679317011 SUPERCO.TECHS DL-,001