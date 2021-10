The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.10.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.10.2021 ISIN Name GB00BDGTXM47 ARROW GLOBAL GROUP LS-,01 CA03783B1022 APPIA ENERGY CORP. O.N. CA4925531028 KETAMINEONE CAPITAL LTD. CA92143B1004 VANADIUM ONE IRON CORP. SE0001105511 ZETADISPLAY AB US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 US67091J2069 NXT-ID INC. DL-,0001