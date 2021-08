The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.08.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.08.2021 ISIN Name CA53173V1013 LIDO MINERALS LTD CA75034R1029 RADIKO HOLDINGS CORP. DE000A1H8MU2 ADLER MODEMAERKTE AG O.N. DE000A1K0227 CO.DON AG INH. O.N. US6246973068 MOXIAN INC. DL-,001 US6393581003 NAVSIGHT HLD A DL-,0001 XS1043961439 OBRASCON HUARTE 14/22REGS