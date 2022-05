The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.05.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.05.2022 ISIN Name CA03240P2070 ANACONDA MNG CORP. CA35728V1085 FREMONT GOLD LTD CA5980292059 MIDPOINT HOLDINGS LTD SE0015672282 BETSSON AB SER.B