The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.09.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.09.2021 ISIN Name CA29786T1057 ETRION CORP. CA92859G1037 VIZSLA SILVER CORP. US94988J5R41 WELLS FARGO 18/23 MTN