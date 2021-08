The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.08.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2021 ISIN Name US39678G1031 GREENVISION ACQ. DL-,0001 US89641UAD37 TRINITY ACQUISITION 2021 AU000000GXY2 GALAXY RESOURCES LTD CA1302642030 CALIF.GOLD MINING INC. CA45107J1057 ICO THERAPEUTICS(NEW) NEW CA48344X1015 KALO GOLD HOLDINGS CORP.