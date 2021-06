The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.06.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2021 ISIN Name CA09607B1031 BLUE STAR GOLD CA44861F2017 HYBRID MINERALS INC. FR0012969020 SANOFI 15/21 MTN US35952V3033 FS KKR CAP.CORP.II -,001 VGG9396G1182 URBAN TEA INC. DL