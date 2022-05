The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.05.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2022 ISIN Name AU000000GEV8 GLOBAL EN. VENTURES CA0253081073 AMERICAN CUMO MNG CA05258G1028 AUSTRALIAN GOLDFIELDS O.N IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EO 1 SE0000470395 BIOGAIA AB B SK 1 US0453271035 ASPEN TECH. INC. DL-,10 US2243991054 CRANE CO. DL 1 US7310941080 POLARITYTE INC. DL-,001 US86882C1053 SURGALIGN HLDGS DL-,001 US8902607063 TONIX PHARMA. DL-,001