The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.02.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.02.2021 ISIN Name CA27888R1001 ECLIPSE GOLD MINING CORP. CA80919D1033 SCORE MEDIA AND GAMING A JP3222000006 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD KYG2586J1094 CST GRP LTD CONS. NL0012756316 NIBC HOLDING N.V. EO 1 US30068N1054 EXANTAS CAPITAL DL-,001 US7081601061 PENNEY -JC- CO. DL-,50 US8794551031 TELENAV INC. DL-,001 US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01