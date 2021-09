The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.09.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2021 ISIN Name CA47761A1075 JNC RESOURCES INC. CA6432532068 NEW CAROLIN GOLD CORP. JP3130770005 EPS HOLDINGS INC. USU04644CW56 AT + T 20/59 REGS US83548F1012 SONIM TECHNOLOGIE DL-,001 XS1433314314 BUENOS AIR. 16/27 REGS