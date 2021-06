The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.06.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2021 ISIN Name CA30219B1094 EXPERION HOLDINGS LTD CA68400T3073 ORACLE ENERGY GB00B4W5WQ08 AFH FINL GRP PLC LS-,10 HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. KYG394621091 G MED.INNOV.HLDGS KYG8136L1068 SILVER SPIKE ACQ.DL-,0001 SE0007439112 SINCH AB US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B US67424L2097 OBALON THERAPEUT. DL-,001 US78489X1037 SVMK INC. DL-,01 XS1268496640 EUROF.SCIENTIF. 15/23 XS1622391552 CPUK FINANCE 17/47 REGS