The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.03.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.03.2022. ISIN Name CA2909284077 EMGOLD MNG CORP. CA7182572072 PHILIPPINE METALS ES0114297015 BARON DE LEY INH. EO 0,60 US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01