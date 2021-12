The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.12.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2021 ISIN Name CAC2428P1439 NETFLIX INC. CDR CAC2428P1504 APPLE INC. CDR CA03841G1019 AQUILA RES LTD CAC2428P1272 AMAZON.COM INC.CDR DL-,01 CAC2428P1355 TESLA INC. CDR DL-,001 GB0002668464 U+I GROUP PLC LS -,50 LU0392494646 LYXOR MSCI EUROPE ETF I