The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.12.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2020 ISIN Name USG05891AA76 ASTON MARTIN CAP. 17/22 AU000000SHK9 STONE RES AUSTRALIA LTD CA3037671078 FAIRFAX AFRICA HLDGS O.N. DE000A288805 LEHNER INVESTMENT AG JGE FR0014000ET6 UNEDIC 20/35 MTN2