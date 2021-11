Finanztrends Video zu Wirecard



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.11.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.11.2021 ISIN Name DE000DHY5090 NORDLB MTN.HPF S.509 DE000A3E5DK9 ZOOPLUS AG Z.VERK. DE000A3E5D07 AVES ONE AG Z.VERK. DE0007472060 WIRECARD AG FR0011855865 BANQUE POSTALE 14/26 FLR USL65266AB19 MOVIDA EU 21/31 REGS 2 USU5730PAC15 QUALITYT/QTS 20/28 REGS US040114GX20 ARGENTINA 2026 B P1 US040114GY03 ARGENTINA 2046 C P1 US040114HF05 ARGENTINA 2028 US040114HG87 ARGENTINA 2036 US040114HK99 ARGENTINA 2022 US040114HL72 ARGENTINA 2027 US040114HN39 ARGENTINA 18/2117 US040114HP86 ARGENTINA 18/23 US040114HR43 ARGENTINA 18/48 US3021041047 EXONE CO., THE DL-,01 US65473QBH56 NISOURCE 17/22 US87918AAB17 TELADOC HEALTH 17/22 CV XS1047556664 VIRGIN MED.S.F.14/29 REGS XS1241701413 INMOBIL.COL.SOC.15/23 XS1497527736 NH HOTEL GROUP 16/23 REGS XS1503160498 ARGENTINA 16/27 XS1568913559 JERROLD FINCO 17/24 REGS XS1597294781 4FINANCE 17/22 REGS XS1598243142 GRU.ANTOLIN IR. 17/24 XS1600514696 BURGER KING FR.17/24 REGS XS1634531344 INTRUM AB 17/22REGS XS1647645081 HEMA BONDCO II 17/23 REGS XS1715303340 ARGENTINA 17/23 XS1715303779 ARGENTINA 17/28 XS1720016531 VERISURE MID. 17/23 REGS XS1736257822 NEWCO GB 17/22 REGS XS2401605287 CHROME BIDCO 21/28 REGS 2