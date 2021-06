The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.06.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2021 ISIN Name CA18452D1069 CLEAN POWER CAPITAL CORP. CA6900221087 OUTCROP GOLD CORP. CA74766T1057 QUANTUM NUMBERS NEW GB00BKVCVD41 BIVICTRIX TH LS -,022 JP3230800009 UNIMAT RETIREM.COMMUNITY US44244K1097 HOUSTON WIRE+CAB. DL-,001 US46647PAS56 JPMORGAN CHASE 18/22 FLR US46647PAT30 JPMORGAN CHASE 18/22 FLR