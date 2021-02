The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.02.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.02.2021 ISIN Name DE0007850000 RENK AG O.N. BMG8827A1128 SOUTH SHORE HLDGS HD-,20 CA00249N2095 AYR STR.SUB.RES.LTD VTG GB00BFG3KF26 NOBLE HOLDING CORP.DL-,01 US8815753020 TESCO PLC ADR/1 LS-,05