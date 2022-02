The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.02.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.02.2022 ISIN Name AU0000145831 HYPERION METALS LTD. DE000A2YN991 EASY SOFTWARE AG NA O.N. KYG9895N1198 ZOLTAV RESOURCES DL-,20 US042735BD16 ARROW EL. INC. 15/22