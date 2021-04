The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.04.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2021 ISIN Name DE000TCAG1V0 TELE COLUMBUS AG VERK. NA GB00B1VN4809 VOLGA GAS PLC LS-,01 GB0007281198 SCAPA GRP PLC LS-,05