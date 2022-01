The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.01.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.01.2022 ISIN Name CA6688131086 NORVISTA CAPITAL CORP. CA80403E1043 SATIVA WELLNESS GROUP INC GB0004251970 RIDGECREST PLC IE00BYQJ1388 L+G-L.D.A.C.XA.L.UETF LU0075458603 FID.FDS-TAIWAN FD A GL. USU26481AA61 DUN+BRADSTR. 19/26 REGS