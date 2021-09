The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.09.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.09.2021 ISIN Name DE000DK0JTL0 DEKA OPF MTN R.2096 AU0000026940 NEW ENERGY MINERALS CA2326801081 CYON EXPL.LTD. DE000LTT2470 LOTTO24 AG NA O.N. GG00B53M7D91 MERCANTILE PORTS+LOGI.LTD NL0000288876 EUROCOMM.PR. CERT.10EO-1 US05502L1052 AZURRX BIOPHARMA DL-,0001