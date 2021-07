The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.07.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.07.2021 ISIN Name AU000000FPL7 FREMONT PETROLEUM CORP. CA3623071006 GTEC HLDGS LTD KYG497151087 ITAFOS KYG7478U1206 ENDURANCE RP NEW DL-,10