The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.01.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2021 ISIN Name AU000000PMY6 PACIFICO MINERALS BMG2154Z1059 CHINA FORTUNE HLDG.HD-,10 CA4654481080 ITASCA CAITAL CA59511R2072 MICRON WASTE TECHS CNE100000445 SHANGHAI PRIME MACH.YC 1 GB00BQ1XZR11 SPYKER BD.UK 17/23 US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 US883556BF82 THERMO FISH.SCI. 13/24