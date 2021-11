The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.11.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2021 ISIN Name CA6706848778 NUTRITIONAL HIGH INTL INC DE000A1MMCR6 HUMANOPTICS AG O.N. CA2525931085 DIAMOND EST.WIN.+SPIRITS