The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.05.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2021 ISIN Name CA74365L3056 PROTECH HOME MEDICAL NEW DE000A2LQ777 SYNBIOTIC SE INH O.N. GB00B0HZPV38 KAZ MINERALS PLC LS -,20 US91086QBC15 MEXICO 13/23 MTN