The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.04.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.04.2022 ISIN Name BMG1961Q2905 CATCo Reinsurance Opportunities Fund BMG1961Q3085 CATCo Reinsurance Opportunities Fund SE0017563588 Loudspring Oyj CA65626P1018 Noront Resources Ltd. NO0011129504 TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH XS2063279959 Alfa Bond Issuance PLC XS2278534099 DME Airport DAC XS2291914971 SovCom Capital DAC