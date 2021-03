The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.03.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2021 ISIN Name AU000000IVQ8 INVITROCUE LTD. CA05337L1067 AVALON ADV. MAT. INC. CA75686Y4058 RED PINE EXPLORATION DE0005196232 BBS KRAFTFAHR.TEC.VZO O.N US5237681094 LEE ENTERPRISES INC. DL 2