The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.12.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2020 ISIN Name DE000A1ZLZC3 WITR MU.AS.I.3S.TRES14/62 DE000A133ZR0 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A133ZS8 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A133ZU4 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A133ZW0 WITR MU.AS.I.NGAS.ETP2062 AU000000LCM1 LOGICAMMS LTD CA3680171095 GATLING EXPLORATION CA53116A1075 LIBERTY ONE LITHIUM CA68764K1084 ORYX PETROLEUM CORP.LTD DE000A1VFZ36 WITR MU.AS.I.3XSH.DZ13/62 DE000A1VFZ44 WITR MU.AS.I.3LEV DZ13/62 DE000A1VFZ51 WITR MU.AS.I.3S.ESTX13/62 DE000A1VFZ69 WITR MU.AS.I.3L.ESTX13/62 DE000A1ZK3V1 WITR MU.AS.I.SILV.ZT13/62 DE000A1ZK3W9 WITR MU.AS.I.SILV.ZT13/62 DE000A1ZLCP4 WITR MU.AS.I.GOLD ZT13/62 DE000A1ZLCQ2 WITR MU.AS.I.GOLD ZT13/62 DE000A1ZLZB5 WITR MU.AS.I.3S.BNDZ14/62 DE000A133ZX8 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A133ZY6 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A18HC25 WITR MU.AS.I.WTI OIL ETC DE000A18HC33 WITR MU.AS.I.BRENTOIL DE000A18HC82 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A18HC90 WITR MU.AS.I. ETP 62 DE000A2BGQ05 WITR MU.AS.I. ETP Z 2062 DE000A2BGQ13 WITR MU.AS.I. ETP Z 2062 DE000A2BGQ21 WITR MU.AS.I. ETP Z 2062 DE000A2BGQ39 WITR MU.AS.I. ETP Z 2062 DE000A2F4V47 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A2GCWM6 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A2GCWN4 WITR MU.AS.I. ETP 2062 GB00BFXZC448 ASTON MARTIN LAG.GLB.HLDG IT0005108763 BCA CARIGE S.P.A LU0721553351 UBS-MK.IB.EO G.1-3 EOAD MHY7545W1259 SEADRILL PARTNERS LLC UTS SE0000789711 BIOINVENT INTERN. SK -,08 US42237K3005 HEAT BIOLOGICS DL-,0002