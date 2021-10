The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.10.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.10.2021 ISIN Name CA40638K1012 HALO COLLECTIVE INC. CA6478071062 NEW OROPERU DE000A3E5C57 DEUTSCHE WOHNEN SE VERK DE000A3E5DF9 SCHALTBAU HOLDING NA VERK GB00BZ6C4F71 MORSES CLUB PLC LS -,01 SE0012673952 BERGKVIST-SIL. 19/23 FLR