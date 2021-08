The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.08.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2021 ISIN Name KYG117671035 BLOCKCHAIN GROUP HD-,20 AU000000FDM1 FREEDOM OIL AND GAS LTD CA53227R1064 LIGHTSPEED POS INC. US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01