The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.05.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2022 ISIN Name AU000000MML0 MEDUSA MINING LTD IT0001424644 TAS TECNOLOGIA AVAN. SE0008375331 BRANDBEE HOLDING AB