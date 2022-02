The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.02.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.02.2022 ISIN Name DE000A2JNWZ9 AKASOL AG INH. O.N. CA12715T3055 CACHE EXPLORATION CA71906R3045 PHOENIX GOLD RESOURCES LU0048579410 FID.FDS-FRANCE FD A GL. LU0048621717 FID.FDS-UK FD A GL. NO0011147126 GLOB.AGRA. 21/25 FLR 2 US4495381075 IFRESH INC. DL-,01