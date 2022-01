The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.01.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2022 ISIN Name CA0376311084 APOLLO HEALTH.CORP CL.B CA03835D1069 APPRECIATED MEDIA HLDGS CA31810L1085 FIORE GOLD LTD US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001