The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.12.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2021 ISIN Name AU000000AFR6 AFRICAN ENERGY RES.CUFS1 AU000000BD12 BARD1 LIFE SCIENCES AU000000JDR2 JADAR RESOURCES LTD. CA63903K1012 NATUREBANK ASSET MANAGEM. CA75943L1058 RELAY MEDICAL PG0008579883 OIL SEARCH LTD KI-,10 SE0006259834 OBOYA HORTICULT.INDUSTR.B