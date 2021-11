The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.11.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2021 ISIN Name CA17291F1080 CITIZEN STASH CANNABIS DE000A1EK3B8 XTR P PALLADIUM EUR H60 IT0001352217 POLIGRAFICA S.F. EO 5,16 US56165Q1058 MAN SE UNSP.ADR 1/5