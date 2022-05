The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.05.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.05.2022 ISIN Name GB00BMQ6B806 PREC.GEM INV 20/25 MTN KYG7397A1067 RAZER INC. NZZELE0001S1 Z ENERGY LTD SE0005003217 CELL IMPACT AB B SE0015811559 BOLIDEN AB XS1887493309 STAND.CHAR. 18/23 FLR MTN