The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.03.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2022 ISIN Name CA30227V1058 EXTR.VEHICLE BAT.TECH CO. FR0000182479 ARCHOS S.A. NOM. EO-,0001