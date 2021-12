Finanztrends Video zu TLG Immobilien



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.12.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2021 ISIN Name CA13125C1068 CALLITAS HEALTH INC. O.N. CA31773B1058 FINCANNA CAPITAL CORP. CA4113951061 HAPPY SUPPLEMENTS INC. DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG DE000A2YPD36 D2S WERTMGMT IS.20/22 NL0015000H23 MFE-MEDIAFOREUROPE EO-,52 NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 NO0010935430 ENDUR 21/25 FLR SE0000549412 KUNGSLEDEN AB US37518G1013 GIGCAPITAL4 INC. DL-,0001 US37518G2003 GIGCAPITAL4.UT(1S.+1/3WT)