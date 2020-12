The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.12.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2020 ISIN Name AU000000ANS8 AUSTSINO RESOURCES GROUP CA4283071021 HEYBRYAN MEDIA INC. DE000A133ZT6 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A133ZV2 WITR MU.AS.I. ETP 2062 DE000A2BGQZ2 WITR MU.AS.I. ETP Z 2062 US00130HBW43 AES CORP. 2025 US0547547002 AYTU BIOSCIENCE DL -,0001 US30233G1004 EYEPOINT PHARMAC. DL-,01