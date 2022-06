The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.06.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2022 ISIN Name CA1275278770 CADILLAC VENTURES CA45175C1077 IKANIK FARMS INC. CA74643E1079 PUSHFOR INV. INC. CNE100002B48 SHANGH.DAZ.PUBL.UTIL.YC 1 DK0010287234 H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5 SE0003086214 METACON AB B SE0010662585 QUICKBIT EU AB O.N. SE0011721356 RAYTELLIGENCE AB SE0012481570 EUROBATTERY MINERALS AB US189054AU34 CLOROX CO. 14/24 US30711Y3009 FANG HOLDINGS ADR/10 CL.A