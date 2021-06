The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.06.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2021 ISIN Name AU000000MEY0 MARENICA ENERGY LTD AU0000084477 99 TECHNOLOGY LTD, CDI 1 CA31189E1079 FASTTASK TECHNOLOGIES I. CA83056P8064 SKEENA RES LTD NEW FR0013322120 RCI BANQUE 18/21 MTN IE00BL96WS76 ABBEY(AS.G.HLD.C.) EO-,32 US8723071036 TCF FINL CORP.