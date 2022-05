The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.05.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.05.2022 ISIN Name CA3804731089 GOLCAP RESOURCES CORP ES0119256032 CODERE SA EO 0,50 ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 FR0000030827 IGE + XAO S.A.INH.EO 3,85 US30048L1044 EVOFEM BIOSCIENC.DL-,0001 US6873051022 ORPHAZYME A/S ADR/1 O.N. US88338N1072 THERAPEUTICSMD INC.DL-,10