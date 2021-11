The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.11.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.11.2021 ISIN Name CA0036841074 ABITIBI ROYALITIES INC. CA3812371068 GOLDEN VALLEY MIN.+ROYAL. CA80100R1010 SANGOMA TEC. DE000A3E5E48 ZOOPLUS AG Z.VERK. GB0033764746 FRENCH CONNECTION LS-,01 SE0007525738 FASTOUT INT. AB US64111R3003 NET ELEMENT INC. DL -,001