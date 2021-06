The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.06.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2021 ISIN Name BMG375851091 GASLOG LTD FR0014002JD5 ST GOBAIN 2021 EO 4 LU1547514676 BNPPE.-IS.MUTBJQ150UEEOHC SE0015960711 ACRINOVA AB B EM. 05/2021 US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 XS1734328799 EQUINIX 17/26